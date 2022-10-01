Великобритания пообещала помогать Украине до победы

Правительство Великобритании будет продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине как во время боевых действий до достижения всех поставленных Киевом целей, так и по их завершении при восстановлении разрушенной инфраструктуры. Об этом заявил глава МИД королевства Джеймс Клеверли, сообщают российские СМИ.

«Мы будем помогать им (украинцам) до тех пор, пока война не выиграна. Мы будем помогать им до того момента, пока не будет восстановлен их суверенитет. Мы никогда не признаем присоединение Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья или Крыма к России. Это часть Украины. И когда Украина победит в этой войне, мы будем помогать им при восстановлении их домов, экономики и общества», - сказал Клеверли.

Британский министр добавил, что Лондон обладает «стратегической выносливостью» для того, чтобы продолжать поддерживать украинские власти до достижения победы.

По его словам, Великобритания своими активными действиями на Украине продемонстрировала, что является «игроком на поле» международной политики, а не просто «комментатором».