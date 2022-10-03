Министерство обороны Азербайджана заявляет о новых обстрелах позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении в районе азербайджано-армянской границы.

В сообщении азербайджанского военного ведомства говорится, что вечером 3 и ночью 4 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Субатан, Юхары Шорджа и Истису Басаркечарского района, Чинарлы и Колагир Товузгалинского района, вели интенсивный обстрел из стрелкового оружия различного калибра по позициям азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Зивел, Зяйлик и Истису Кельбаджарского района, Агдам и Гаралар Товузского района.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры, отмечается в сообщении.

Минобороны Азербайджана напоминает, что вся ответственность за целенаправленное обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении.