Американские эксперты об успехах украинской армии на фронте

Американские аналитики особо отмечают, что в указанных регионах украинцам противостоят части, которые раньше считались одними из лучших в российской армии.

Украинская армия расширяет зону контроля и на северо-востоке, на направлениях к Кременной и Сватово, и в Херсонской области, подтверждает американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке-анализе.

"Российские группировки в Херсонской области и на Лиманском фронте в большой мере состояли из частей, которые до войны считались одними из лучших конвенциональных боевых частей России", - пишут американские аналитики и поясняют, что речь идет о 144-й гвардейской мотострелковой дивизии в случае с Лиманом и о 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в случае с Херсонской областью.

Институт, опираясь на сообщения российского генштаба, российских военных блогеров, сведения из украинских источников, результаты геолокации снимков и видео и другую информацию, пишет, что украинцы расширяют зоны контроля на восток от Купянска, Боровой, Лимана, приближаясь к городам Кременная и Сватово и связывающей их дороге.

Подтверждают аналитики ISW и информацию о прорыве украинцев на севере Херсонской области. "Успехи украинцев в Херсонской области бьют по и без того уже нестабильному российскому информационному пространству. Чиновники российских оккупационных администраций все больше обвиняют разведку НАТО в том, что она вскрывает слабости российской обороны в Херсонской области, и призывают российские силы готовиться к уличным боям и строить новые линии обороны", - пишет ISW.