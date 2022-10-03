Где Россия может использовать ядерное оружие

Россия планирует демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины, для этого президент РФ Владимир Путин отправил ядерный военный эшелон к линии фронта в Украине. Об этом сообщает Times со ссылкой на военные источники.

Издание утверждает, что войска РФ, скорее всего, испытают ядерное оружие в Черном море. При этом в случае ошибки могут пострадать и приграничные города России.

В свою очередь, министр обороны Британии и Пентагон считают ядерный удар маловероятным. В частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает крайне маловероятным, что президент РФ Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины, но отмечает, что Путин действует "нерационально". По мнению Уоллеса, хотя использование ядерного оружия было включено в российскую военную доктрину, оно было бы неприемлемым для союзников Москвы - Индии и Китая. Уоллес сказал, что Путин "получил очень четкое представление о том, что приемлемо и что неприемлемо" на встречах с руководством Индии и Китая.