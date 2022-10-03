Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:15

Казахстан отказался признавать итоги «референдумов» в Украине. «Зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организации, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий», - заявили в МИД страны. Касым-Жомарту Токаеву сейчас приходится взвешивать каждое слово, поскольку он сейчас балансирует на острие. С одной стороны, отказывается признавать территориальные захваты Москвы в Украине, принял у себя около ста тысяч беженцев из России и пообещал не помогать России в обходе санкций, с другой – участвует в учениях ОДКБ.

И нынешнее заявление дипломатического ведомства Казахстана составлено по всем канонам взвешенности. Из ОДКБ не выходим, хотя такая идея и обсуждалась в кабинетах власти Астаны, но и в Украину под предлогом оказания союзнической помощи вы нас не затянете. В Москве могут хоть наизнанку выворачиваться, но формально казахская сторона права, не придраться. Семь тысяч километров общей границы с Россией, значительная доля русскоязычного населения в Северном Казахстане и тесные торговые связи с Москвой – это, знаете ли, весьма весомые факторы, которые не позволяют Астане занять однозначно прозападную позицию, как бы того ни хотелось части казахских элит. Но и лететь вместе с Кремлем в пропасть здесь никто не желает. Поэтому дрейфовать от Москвы приходится не спеша, шажочек за шажочком, делая вид, что ничего серьезного при этом не происходит. То, что неудачи Москвы на поле боя резко снизили ее авторитетность как гаранта военно-политической стабильности в Центральной Азии, очевидно всем. Но Астане очень хочется получить еще и гарантий, что Кремль ей не нагадит. А это требует времени.

Си Цзиньпин во время своего первого после пандемии визита в Казахстан прямо дал понять, что Китай готов дать такие гарантии. Он заверил руководство страны в полной поддержке Пекина, подчеркнув, что КНР поддерживает территориальную целостность государств и нерушимость границ. Это хорошо, это весомо, но для Астаны не совсем достаточно. Более 21% совокупного товарооборота Казахстана со всем миром приходится на Россию. Она же является основным транзитным маршрутом для казахстанских товаров в Европу – и пока ситуация не изменится, резких шагов Астаны в отношении своего северного соседа ждать не стоит. Как не стоит ждать и адекватных ответов властей Казахстана на выпады фриков российского политического и медийного бомонда вроде заявлений кеосаянов, затулиных и медведевых.