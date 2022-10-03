Ереван и Баку подпишут договор в Брюсселе в первой декаде ноября, пишет «Паст» со ссылкой на свои источники.

Согласно сообщению, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, отбывший с рабочим визитом в Брюссель, ознакомит представителей ЕС с подробностями состоявшейся 2 октября в Женеве встречи глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, а также с ходом работы комиссии по делимитации и демаркации границы.

Источники газеты рассказали, что спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в ходе своего последнего визита в Армению посоветовал армянской стороне доработать до конца октября окончательный вариант текста мирного договора.

Издание отмечает, что Москва уже дала свое добро на подписание договора.