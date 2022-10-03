МИД Азербайджана: Запад 30 лет молчал о военных преступлениях Армении

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с официальным заявлением, была выражена позиция ведомства относительно обвинений азербайджанской стороны в "военных преступлениях" Министерством иностранных дел Армении в связи с видео, распространенными в соцсетях. Об этом сказала начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Военной прокуратурой Азербайджана было сделано заявление о начале всестороннего расследования видео, распространенных в социальных сетях. Мы хотели бы подчеркнуть, что это расследование было начато не в ответ на какие-либо призывы, а именно в рамках того, что Азербайджан всегда серьезно относился к международным обязательствам", - отметила Абдуллаева.

Далее Абдуллаева указывает, что мировое сообщество ни разу за 30 лет, а также в ходе Второй Карабахской войны осенью 2020 года не осудило военные преступления, совершенные Арменией. "Что касается призывов некоторых западных государств, интересно, какие призывы эти лица делали в течение 30 лет в связи с многочисленными военными преступлениями, совершенными армянской стороной на глазах мировой общественности, а также во время 44-дневной войны 2020 года, в связи с расследованием этих преступлений, наказанием виновных? Почему и сегодня игнорируют тот факт, что мины армянского производства убивают мирных жителей на территории Азербайджана? Или установка мин на территории другого государства в то время, когда не ведется военных действий, не считается военным преступлением? Ответственность за гибель до 250 человек, подавляющее большинство которых являются гражданскими лицами, однозначно лежит на военно-политическом руководстве Армении. Однако до сих пор ни один человек в Армении не был привлечен к ответственности за многочисленные военные преступления, преступления против человечности, совершенные с начала 90-х годов и продолжающиеся до сих пор".

"Если выступающие с призывами к Азербайджану хотят продемонстрировать беспристрастность и справедливую позицию, им следует подойти к вопросу комплексно, расследовать многочисленные преступления, совершенные до сих пор Арменией, и потребовать привлечения виновных к ответственности. В противном случае это не более чем однобокое заявление, сделанное в результате армянской пропаганды", - сказала Абдуллаева.