Северная Корея – первый и последний союзник России

МИД КНДР поддержал результаты «референдумов о присоединении к России», которые прошли в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав», - заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су.

КНДР стала единственной страной, поддержавшей итоги «референдумов о присоединении к России». ООН, США и многие страны Евросоюза выступили против аннексии украинских территорий.