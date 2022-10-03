Более 200 тысяч россиян въехали в Казахстан с момента объявления «частичной мобилизации» в РФ. Об этом сообщил глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.

Министр отметил, что при этом растет и число выезжающих из страны граждан РФ, но в целом ситуация на границах уже нормализовалась.

«Более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч, - цитируют слова Ахметжанова российские СМИ. - Вчера более семи тысяч граждан России въехали в нашу страну, около 11 тысяч выехали. Приезжающие уезжают. Все на миграционном контроле».

Неделей ранее МВД Казахстана оценивало число россиян, приехавших в страну после объявления мобилизации, в 98 тысяч человек, а выехавших - в 64 тысячи человек.

С 21 сентября, когда в России объявили «частичную мобилизацию», на сухопутных границах с Казахстаном, Грузией, Финляндией образовались большие очереди на выезд из РФ. Самые большие пробки наблюдались на пограничном переходе Верхний Ларс в Грузию.