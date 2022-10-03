Инцидент в бакинском метро

В бакинском метро сегодня утром произошел инцидент. На станции метро “Сахил” случился сбой в работе эскалатора.

Местные СМИ пишут, что пассажиры, находившиеся в это время на эскалаторе, упали и якобы некоторые из них пострадали.

Глава пресс-службы ЗАО “Бакинский метрополитен” Бахтияр Мамедов заявил, что они проинформированы о произошедшем: "Идет разбирательство. Эскалатор остановился из-за вмешательства в его работу пассажира". При этом Мамедов отметил, что обращений к ним в связи с травмами не поступало.