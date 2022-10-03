Отметим, что лечение дефицита гормона роста не входит в Пакет услуг обязательного медицинского страхования. Агентство оказывает данную услугу с целью профилактики отставания детей в физическом развитии и предотвращения осложнений, связанных с задержкой роста у детей.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Госагентство, с начала 2020-го года 868 детей, состоящих на учете в Республиканском эндокринологическом центре с указанным диагнозом для прохождения соответствующего лечения, были обеспечены препаратами гормона роста.

Диагноз дефицита соматотропного гормона ставит педиатр-эндокринолог на основании лабораторного исследования. Лекарства назначают до закрытия зон роста, то есть согласно костному возрасту девочек и мальчиков (возраст, соответствующий развитию костей скелета по данным рентгенологического исследования). Зона роста закрывается у девочек в среднем к 14 годам, у мальчиков к 16.

Первым фактором, влияющим на рост, является генетический фактор. Рост ребенка определяется набором генов, полученных от обоих родителей. Второй фактор связан с питанием. Если у детей имеются нарушения питания, их необходимо устранять в первую очередь.

Третья причина – нехватка гормона роста, которую можно устранить лечением. Иногда люди беспокоятся о возможных серьезных побочных эффектах от лечения, применяемого при гормональной терапии. Гормон роста, используемый при задержке роста, не имеет побочных эффектов, это гормон, влияющий на хрящи костей.

Следует отметить, что гормональная терапия применяется не к каждому ребенку. До начала лечения необходимо установить причину задержки роста.

Отметим, что в соответствии с Национальным планом действий на 2018-2020 годы по ранней профилактике и лечению детской инвалидности, утвержденным указом президента от 10 мая 2018 года, в эндокринологическом центре действует рабочая группа, состоящая из ведущих врачей-педиатров-эндокринологов данного учреждения. Рабочая группа ведет работу и проводит регулярные встречи в направлении ранней диагностики задержки роста у детей и их лечения с позиции доказательной медицины.

В 2019 году рабочей группой впервые в Азербайджане было подготовлено «Методическое руководство по диагностике и лечению дефицита гормона роста». В течение 2020-2021 годов при организационной поддержке рабочей группы и Центра общественного здоровья и реформ более 400 врачей-педиатров и эндокринологов были привлечены к специализированным тренингам по указанной теме.