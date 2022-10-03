Протесты охватили все города Южного Азербайджана: протестующие могут взяться за оружие Наги Махмуди комментирует для haqqin.az
События в Иране вышли на новый уровень эскалации антиправительственных выступлений: в провинциях Курдистан, восточный и западный Азербайджан, а также в провинциях Белуджистан и Систан, населенных в основном суннитами, началось мощное движение гражданского неповиновения.
Как сообщил haqqin.az иранский политолог Наги Махмуди, иранский Курдистан уже два дня охвачен всеобщей забастовкой. В Тебризе, Ардебиле, Казвине и других городах, наряду с протестами против гендерной сегрегации, проходят массовые демонстрации с требованием обеспечения национальных прав этнических азербайджанцев.
Трагические события произошли Белуджистане и Систане, где в результате огня, открытого полицией по демонстрантам, погибли девятнадцать и были ранены около ста человек. Сообщается, что ситуация окончательно вышла из-под контроля после того, как появились сообщения об изнасиловании начальником полиции города Чабахар Ибрагимом Кочзаем 15-летней девочки-белуджи.
Эту информацию, в частности, подтвердил имам пятничной мечети провинции Белуджистан и Систан Абдул Гаффар Накшбанди, сообщивший, что командующий полицией под предлогом допроса отвел девушку в свою комнату отдыха и там изнасиловал ее.
Разъяренные жители Захедана штурмом взяли местное отделение службы безопасности и убили его руководителя, полковника КСИР. Во время последних протестов в Захедане также были убиты трое членов подразделений Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» и «Басидж».
По словам Махмуди, акции с требованием прекратить дискриминацию по национальному признаку охватили города всех азербайджанских провинций страны.
Масло в огонь подлил арест иранского композитора и певца Шервина Хаджипура. Его песня "Baraye", набравшая в Instagram 40 миллионов просмотров, была разобрана участниками протестов на лозунги и распространилась на других платформах социальных сетей прежде, чем ее удалили.
«Иранский народ выставил счет властям за все 43 года подавления человеческих свобод и средневековой тирании, - считает Наги Махмуди. - Один из представителей высшего духовного управления открыто заявил по телевидению, что протесты отражают гнев населения. По словам этого аятоллы, сейчас скинувшие чадру иранские женщины размахивают ими как платками, а завтра они будут размахивать чалмами, сорванными с голов мулл».
По мнению иранского политолога, фундамент исламской республики трещит по швам. В стране идет активная пропаганда всеобщей забастовки. К ней, в частности, уже призвал профсоюз учителей и студентов. На 9 октября назначен марш протеста учащихся всех иранских вузов.
«Пока забастовочное движение больше заметно в регионах, но эта волна обязательно докатится до нефтяных месторождений и предприятий нефтяной промышленности, - считает Наги Махмуди. – Как только иранские нефтяники присоединятся к протестам масс и остановят работу, падение исламского режима станет абсолютно неизбежным. Ибо в Иране абсолютно все - от экономики до армии - держится за счет нефтяных доходов. Кстати, сын шаха Реза Пехлеви обратился к правительствам США и других западных стран с призывом не ограничиваться моральной поддержкой восставшего иранского народа, а создавать забастовочные фонды для поддержки семей рабочих».
Иранский политолог считает, что сын покойного шахиншаха Реза Пехлеви остается единственным политиком, которому симпатизируют протестующие. Во многом это связано с тем, что пожилые люди помнят достаточно высокий уровень жизни во времена правления шаха Мухаммеда Резы Пехлеви. На фоне сегодняшней массовой нищеты иранцев их дореволюционный уровень жизни выглядит процветанием и благоденствием.
«Тем не менее роль Резы Пехлеви в протестном движении во многом зависит от того, сможет ли он, создав внутри страны единый центр координации акциями протестов, проявить себя истинным лидером и повести за собой все слои протестных масс» - считает политолог.
По словам Махмуди, кровавые разгоны митингов и демонстраций все больше радикализируют общественное настроение.
«За время протестов полиция, входящие в КСИР силы ополчения «Басидж» убили 133 человек, среди которых были дети и женщины, около тысячи человек были ранены, - подчеркнул иранский политолог. - Долго это продолжаться не может, в какой-то момент демонстранты начнут вооружаться кто чем может и давать отпор карательной системе власти. Не вызывает ни малейших сомнений, что мы с вами являемся свидетелями полного банкротства исламской системы во всех аспектах жизни государства. Несмотря на то, что власти всем своим видом показывают, что полны решимости утопить в крови движение сопротивления, очевидно, что под напором восставшего среднего класса система рушится».