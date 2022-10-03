Территория Дашкесанского района очищается от мин, закопанных в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что азербайджанскими саперами были обнаружены и обезврежены с соблюдением мер безопасности 452 противопехотные мины типа Э-001 M, закопанные армянскими диверсионными группами на указанной территории.

В военном ведомстве отметили, что инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают свою деятельность по очистке заминированных противником территорий.