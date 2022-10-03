МВД и Управление образования о драке в бакинской школе

На днях в Баку в школе №112 было записано видео, изображающее физическое насилие в отношении учащегося. На кадрах видно, как один ученик бьет другого в классной комнате, а третий записывает это на телефон. Видео было опубликовано в социальных сетях и вызвало недовольство сотен пользователей.

В самой школе так прокомментировали происшествие haqqin.az: «В школе 1500 учеников, проконтролировать всех сложно. Эти дети были друзьями. Причина инцидента выясняется. Будут приняты меры».

В пресс-службе МВД заявили, что им известно о видео. Ведется расследование. В Управлении образования Баку инцидент также расследуют.

Психологи из Центра поддержки образования Управления образования Баку посетили школу, провели беседы с детьми и приняли решение о реализации соответствующих мер поддержки. Отмечается, что как только классный руководитель узнал о произошедшем, поговорил с учащимися. Те, к слову, уже помирились. Администрация школы получила объяснительные от учеников и их родителей.