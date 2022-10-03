Сообщается, что речь идет о селах Староселье и Давыдов Брод. Последний располагается в 100 км от областного центра – Херсона.

Согласно сообщению, украинские военные за последние сутки вошли в ряд населенных пунктов в Харьковской области. Речь идет о Богуславке, Боровской Андреевке, Колисниковке, Глушковке и Кругляковке.

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Украинская армия продолжает боевые действия, развивая успех после лиманского котла, а также активизировалась под Херсоном. Вооруженные силы Украины сумели воспользоваться инициативой, которой они завладели в августе, навязав российской армии бои в тех районах, которые были более удобны для украинцев, пишут СМИ.

Экс-полковник ГРУ, бывший командующий армией сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) в своем телеграм-канале отмечает, что накануне (3 октября) "на Херсонском фронте вчера весь день продолжались ожесточенные бои. Основные усилия противник (то есть украинская армия – ред.) направлял на Бериславское направление – наступая в районе Дудчан (большая часть взята противником, наши войска отошли, взорвав дамбу водохранилища) и Давыдов Брода, где ситуация для наших частей также постоянно ухудшается. Противник обладает превосходством во всем, использует даже авиацию".

Стрелков указывает, что на Сватовском направлении Луганского фронта наши (российские – ред.) войска продолжали отходить. Обстановка полностью не ясна, но есть непроверенные данные, что противник уже сумел перерезать трассу Рубежное – Сватово и своими передовыми группами угрожает выходом в тыл гарнизону Сватово и охватом Кременной – Рубежного".