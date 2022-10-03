Совет Федерации вслед за Думой одобрил аннексию регионов Украины

Совет Федерации на заседании во вторник единогласно одобрил федеральные конституционные законы о «вхождении» в состав РФ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Документы накануне в таком же единогласном режиме были утверждены Госдумой, которая одновременно ратифицировала договоры об аннексии, подписанные президентом Владимиром Путиным с назначенными Кремлем руководителями захваченных украинских территорий.

В воскресенье свою визу договорам, признать которые не согласилась пока ни одна страна мира, дал Конституционный суд РФ.

Теперь документы, оформляющие аннексию почти 20% территории Украины, должны поступить на подпись президенту, хотя до сих пор остается нерешенным вопрос: в каких территориях «новые субъекты» входят в состав РФ?

Россия не контролирует около четверти Запорожской области, теряет земли в Херсоне, а 3 октября «народная милиция ЛНР» сообщила о прорыве украинской армией обороны в направлении Лисичанска.