Глава Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Эльчин Гулиев встретился с находящимся с визитом в Баку министром обороны Израиля Биньямином Ганцем, сообщили в пресс-службе ГПС.

«На встрече Эльчин Гулиев приветствовал гостей и подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Израилем успешно развиваются по всем направлениям, в том числе и в военно-технической сфере», - говорится в сообщении.

Гулиев и Ганц подчеркнули важную роль подобных визитов в дальнейшем развитии двусторонних отношений, а также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.