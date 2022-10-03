Президент Литвы ответил на «план» Маска по Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа ответил на предложенный вчера в твиттер основателем компании Tesla Илоном Маском план окончания войны в Украине.

«Украина-Россия Мир: Повторить выборы в присоединенных регионах под наблюдением ООН; Россия уходит, если на то будет воля народа; Крым формально остается в составе России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева); водоснабжение Крыма должно быть обеспечено; Украина остается нейтральной», - написал Маск.

Также американский миллиардер считает, что шансы Украины на победу в войне невелики в случае проведения Россией полной мобилизации.

Гитанас Науседа на это замечание отреагировал шуткой: «Уважаемый Илон Маск, когда кто-то пытается украсть колеса вашей Tesla, это не делает его законным владельцем всего автомобиля или колес. Даже если эти люди утверждают, что и автомобиль, и колеса проголосовали за это. Без обид».