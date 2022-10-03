«Это дело рук дьявола»: Гасанов зверски убил жену и дочь

Инцидент произошел 13 февраля текущего года в поселке Чинарли Шамкирского района. Гасанов нанес ножевые ранения своей 27-летней беременной жене Лале из-за недовольства отношением женщины к его родственникам. На шум проснулась их 8-летняя дочь Гумру, которая пыталась остановить отца. Ее Гасанов также зарезал. Убивал он с особой жестокостью: Лала получила 33, а ребенок - 22 удара ножом.

Уголовное дело расследовалось в Гянджинском суде по тяжким преступлениям. Обвиняемый не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Согласно его показаниям, они с Лалой поженились в 2013 году, отношения были нормальными, без всяких ссор и конфликтов. Гасанов, заявивший о наличии у него неврологических проблем, довел до сведения суда, что лечится у врача с 2008 года: «Врачи сказали, что вы должны лечиться до конца жизни».

Обвиняемый добавил, что не помнит, как совершал убийства: «Я не убивал жену и дочь. Это дело рук дьявола и темных сил. Не понимаю, как человек может убить беременную жену и собственного ребенка».

Родственники погибшей рассказали, что у Лалы был спокойный характер, ее все уважали, ссор в семье не было. «Эльмаддин - наш дальний родственник. Он иногда жаловался на головные боли, но не страдал психическими заболеваниями. На учете в психиатрической больнице не состоял. Прошу суд дать ему пожизненный срок», - заявил отец убитой женщины Эльман.

Единственной свидетельницей происшествия была бабушка Эльмаддина Гумру Гасанова. Она сообщила, что, увидев окровавленное тело Лалы, упала в обморок, а придя в себя, увидела рядом мертвую внучку.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта, Гасанов страдает расстройством личности. Тем не менее признано, что он мог контролировать свои действия в момент совершения преступления. Решением суда Эльмаддин Гасанов приговорен к 20 годам лишения свободы, первые 5 лет он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть - в исправительном учреждении строгого режима.