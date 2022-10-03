В Исмаиллы десятикласснику нанесли ножевые ранения

В Исмаиллинском районе несовершеннолетнему нанесли ножевые ранения, сообщил haqqin.az старший инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Махир Масимов.

Сообщается, что житель села Ханагах Хафиз Набиев (2003 года рождения) нанес четыре ножевых ранения своему односельчанину, ученику 10-го класса местной школы Нихату Фаталиеву (2007 года рождения).

Пострадавший был доставлен в Центральную больницу Исмаиллинского района, его состояние оценивается как среднетяжелое. Хафиз Набиев был задержан.

По факту в отделе полиции Исмаиллинского района ведется расследование.