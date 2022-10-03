Лукашенко рассказал, как Беларусь участвует в «спецоперации» в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об участии республики в «специальной военной операции» в Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», - приводит его слова БЕЛТА.

По его словам, участие Беларуси состоит в том, чтобы, во-первых, не допустить распространения конфликта на территорию республики: «Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Белоруссии. Вот наше участие».