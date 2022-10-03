Новый бизнес-кредит от Muganbank

С помощью бизнес-кредита «Инвойс-финансирование» физические и юридические лица, занимающиеся малым и средним предпринимательством, реализующие товары и услуги по официальным договорам, могут погашать дебиторскую задолженность на основании заявленных инвойсов и счетов-фактур. Основными преимуществами кредита являются более выгодная процентная ставка, минимальное требование к документам, а также отсутствие залогового требования. Предприниматели могут получить в Muganbank до 90% от суммы, указанной в инвойсе, путем предоставления соответствующих документов.

Muganbank предлагает клиентам новые виды бизнес-кредитов для поддержки малого и среднего бизнеса. Предоставляя предпринимателям более эффективный и быстрый доступ к финансовым ресурсам, Muganbank предоставляет бизнес-кредит «Инвойс-финансирование».

Другие особенности кредита «Инвойс-финансирование»:

- Лимит финансирования: 50 000 AZN – 1 000 000 AZN

- Срок: до 6 месяцев

- Льготный период: 2 месяца

- Годовая процентная ставка: начиная с 11%.

Подробную информацию о необходимых документах и других условиях можно получить, перейдя по этой ссылке: https://muganbank.az/az/creditorder/invoyslarin-maliyyeleshdirilmesi

ОАО Muganbank начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день его 22 филиала и 10 отделений оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. Дополнительную информацию об услугах и продуктах Muganbank можно получить как в информационном центре 933, так и на сайте www.muganbank.az.