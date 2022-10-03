Новое массовое захоронение обнаружили в Ходжавенде

Согласно сообщениям местных СМИ, обнаружено захоронение с останками 12 человек. Судя по предметам, найденным рядом с останками, предположительно, они были военными.

Также установлено, что перед смертью их руки и ноги были связаны.

Отметим, в феврале этого года также в селе Эдилли Ходжавендcкого района было обнаружено массовое захоронение.