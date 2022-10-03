Посол Великобритании помянул жертв армянских ударов по Гяндже

Посол Великобритании в Баку Фергус Олд на своей странице в твиттере опубликовал пост, посвященный памяти жертв ракетного обстрела Гянджи армянскими войсками во время Второй Карабахской войны.

«Сегодня исполняется 2 года с момента первого ракетного обстрела Гянджи в ходе 44-дневной войны. Мы с глубокой скорбью вспоминаем невинных жертв этой трагедии и выражаем соболезнования их близким», - говорится в публикации.