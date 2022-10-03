Как усадить за один стол Пашиняна и Алиева? Как отдалить Эрдогана от Путина? Новый ЕС: бла-бла-бла
По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона завершается подготовка к учредительному саммиту новой «европейской семьи» - Европейского политического сообщества. Мероприятие, на которое приглашен и Азербайджан, пройдет в Праге 5 октября, за день до неформального саммита «настоящей европейской семьи» - Евросоюза.
Следует отметить, что идея нового неформального политического клуба, который должен свести на нет российское влияние в Европе, большинством дипломатов не приветствуется. По их мнению, особого успеха эта идея иметь не будет - мол, соберутся 27 лидеров стран Евросоюза плюс 17 лидеров государств, включая Великобританию, Турцию, Норвегию и Украину, которые в ЕС не входят, поговорят о наболевшем, попозируют фотографам и разъедутся по домам.
Единственное, что удержало журналистов от желания охарактеризовать предстоящий в Праге форум как «очередная говорильня», стало присоединение к первому саммиту Европейского политического сообщества премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.
«Британцы избрали очень прагматичную тактику, - сказал корреспонденту Reuters неназванный европейский дипломат. - Если вы не можете «убить» эту странную инициативу Макрона, то следует попробовать переиначить ее на свой лад».
Большинство европейских дипломатов, которые подчеркивают «размытость» целей EPC, сомневаются, что с таким числом врагов и друзей за одним столом затея президента Франции обречена на провал. Даже если участники саммита будут решать волнующие всех вопросы энергетики, безопасности и иммиграции.
В этой связи следует напомнить, что ключевая цель Макрона, выдвинувшего идею ЕРС, заключалась в объединении стран-кандидатов в члены Евросоюза, теряющих терпение в ожидании членства, чтобы помешать таким образом России и Китаю получить влияние на южных и восточных границах Старого Света.
Президент Франции также считает принципиально важным иметь форум для обсуждения вопросов безопасности с Великобританией, являющейся ведущей военной державой Европы, или с Норвегией, которая в настоящее время помогает ЕС отказаться от российского газа.
Но, как уже отмечалось выше, высокие идеалы Эммануэля Макрона о счастливой «европейской семье» широкого распространения не получили.
Первоначально его предложение было с подозрением воспринято странами Восточной Европы и, в частности, Украиной, которая заподозрила Францию в уловке, поскольку именно эта страна долгое время отказывалась принимать в ЕС больше государств, предпочитая держать их в своего рода «чистилище».
«Сначала мы боялись, что EPC станет альтернативой членству в ЕС, но сейчас я так не думаю, - сказал не назвавший себя восточноевропейский дипломат. - Мои ожидания от пражского саммита невысоки: это будет еще один форум бла-бла-бла, который после нескольких встреч может исчезнуть, так ничего и не добившись. Слишком много стран со слишком разными интересами. Как усадить за один стол Турцию и Грецию/Кипр или Армению и Азербайджан? Без четкой повестки дня саммит будет не более чем огромной семейной фотографией европейских лидеров на фоне пражского Града».
В то же время французские дипломаты считают, что на площадке EPC могут возникнуть некоторые конкретные инициативы, в том числе университетское сотрудничество, прерванное после выхода Великобритании из программы обмена Erasmus, или даже бесплатный роуминг в странах-членах ЕРС. При этом не исключается также, что новый политический формат приблизит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к Европе и отдалит его от России.
В преддверии саммита в Праге некоторые европейские дипломаты вспомнили инициативу создания Средиземноморского союза, выдвинутую более десяти лет назад другим президентом Франции, Николя Саркози.
«Как и Средиземноморский союз, идея Европейского политического сообщества станет крупным французским проектом, который не будет иметь ни большого успеха, ни реального воздействия», - сказал информационному агентству Reuters дипломат, представляющий одну из стран Балтии.
Следует отметить, что до сих пор нет официального подтверждения относительно участия в работе саммита президента Азербайджана Ильхама Алиева. А вот участие в саммите ЕРС премьер-министра Армении Никола Пашиняна вроде бы подтвердилось. Судя по публикациям в провластных СМИ Турции, в рамках пражского саммита должна состояться встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на которой планируется обсудить как вопросы нормализации турецко-армянских отношений, так и открытие Зангезурского транспортного коридора.
Турецкие СМИ утверждают, что Реджеп Тайип Эрдоган предложит армянскому премьеру проведение встреч спецпредставителей по вопросам урегулирования двусторонних отношений, причем поочередно в Турции и Армении, а не на территории третьих стран.
Президент Турции также предложит Пашиняну «в кратчайшие сроки подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном» для «снижения напряженности в регионе».