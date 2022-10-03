Пугачева ответила своим критикам: «Были холопами, стали рабами»

Певица Алла Пугачева в Instagram обратилась к своим критикам. «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Были холопами, стали рабами», - написала она.

Сразу после начала войны в Украине Пугачева уехала из России, при этом слухи об эмиграции отвергала. За отъезд ее постоянно критиковали. Пугачева молчала и нападки в свой адрес не комментировала. В ее защиту выступал муж Максим Галкин, которого в России недавно признали “иностранным агентом”. В сентябре Пугачева опубликовала пост, в котором попросила Минюст признать ее иностранным агентом вслед за мужем Максимом Галкиным и осудила войну в Украине.

В конце сентября Пугачева ненадолго вернулась в Россию, но, по данным российских СМИ, снова улетела в Израиль.