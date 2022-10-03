Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о задержании 8 лиц, пытавшихся незаконно попасть в Азербайджан с территории Грузии.

Отмечается, что 3 октября около 03:30 пограничный наряд на территории погранзаставы пограничного отряда «Шамкир» вблизи села Садыглы обнаружил неизвестных, пытавшихся нарушить госграницу.

Пограничная застава была немедленно поднята по сигналу тревоги, территория была перекрыта. В результате предпринятых мер задержаны восемь граждан Азербайджана, семь из которых оказались несовершеннолетними.

В ходе расследования было установлено, что задержанные пытались попасть в Азербайджан, чтобы заниматься тут попрошайничеством.

По факту проводятся оперативно-следственные мероприятия.