Министр Гейдаров встретился с сапером, раненным при взрыве мины в Агдаме

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с начальником отдела пиротехнической и фортификационной подготовки Службы спасения особого риска МИД капитаном Сулейманом Гейдаровым - тот получил ранение в результате взрыва противопехотной мины во время операции по разминированию на территории Агдамского района. Во встрече также приняли участие родители офицера.

В пресс-службе МЧС сообщили, что министр поинтересовался состоянием здоровья раненого, поблагодарил его родителей за воспитание такого сына. Заявив, что будут продолжены все необходимые меры для восстановления здоровья Гейдарова, глава МЧС подчеркнул, что этот вопрос постоянно находится в центре внимания.

Ранее указом министра Гейдарову было присвоено воинское звание майора. Его также наградили медалью 3-й степени «За отличие в военной службе». В ходе встречи офицер получил новые знаки отличия и медаль.

Сулейман Гейдаров поблагодарил министра за оказанное ему внимание и отметил, что и впредь будет с честью служить Родине.