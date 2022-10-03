Шойгу: мобилизованных направят в «зону спецоперации»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в ВС России прибыли более 200 тысяч человек, передают российские СМИ.

По словам Шойгу, их обучение проходит на 80 полигонах и в шести учебных центрах. После боевого слаживания мобилизованных будут направлять в районы проведения «спецоперации» вместе с уже задействованными там подразделениями, добавил министр.

Также Шойгу утверждает, что нынешние срочники после демобилизации уедут домой, а набранные в осенний призыв будут направлены в подразделения, не задействованные в войне в Украине.