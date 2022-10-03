В Кремле отреагировали на официальный отказ Украины от переговоров

Кремль после отказа президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным будет ждать изменения позиции нынешних киевских властей по этому вопросу, либо прихода нового главы украинского государства с иным мнением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать отказ Киева от переговоров с Россией.

У представителя Кремля также поинтересовались, может ли после отказа Зеленского от переговоров с Путиным "спецоперация" завершиться принятием какого-либо документа без участия Киева. "Нет. Чтобы вести переговоры, нужны две стороны", - ответил Песков.

Отметим, что во вторник, 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. 30 сентября Зеленский заявлял, что Украина не намерена проводить с Россией никаких переговоров, пока Путин является президентом.