Тамилла Алиева, собкор 15:03

В Бухаресте (Румыния) с 26 сентября по 14 октября 2022 года проходит очередная Полномочная конференция Международного союза электросвязи (МСЭ). Об этом сообщает haqqin.az. Отметим, что на Полномочной конференции МСЭ, которая проходит раз в четыре года, избираются генеральный секретарь, заместитель генерального секретаря организации, директора бюро, в том числе члены Радиорегламентарного комитета МСЭ и Совета, являющегося руководящим органом МСЭ.

На этих выборах кандидатура Азербайджана была выдвинута в Совет МСЭ на 2023-2026 годы, а кандидатура представителя Министерства цифрового развития и транспорта Сахибы Абдуллаевой – в Радиорегламентарный комитет организации. 3 октября 2022 года Азербайджан, получив голоса 154 стран, был переизбран в Совет МСЭ. Азербайджан, являясь членом МСЭ с 1992 года, был избран в Совет в 2014 и 2018 годах и все это время активно участвовал в его деятельности. Напомним, что в 2018 году Азербайджан был избран в Совет 119 голосами. Кроме того, на выборах в Радиорегламентарный комитет МСЭ кандидат Сахиба Абдуллаева, набрав голоса 114 стран, стала представителем Азербайджана, переизбранным в Радиорегламентарный комитет с наибольшим количеством голосов по региону Восточной Европы и Северной Азии.

Непосредственное участие Азербайджана в управлении организацией в качестве члена Совета имеет особое значение с точки зрения обеспечения интересов страны, а также поддержки отраслевой деятельности. Представление страны в обоих структурах МСЭ также представляет особую важность для предотвращения незаконного телерадиовещания и использования частот на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и поддержания этой темы в повестке дня МСЭ. Напомним, что 27 сентября 2022 года министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Рашад Набиев выступил на Полномочной конференции и предоставил информацию о проектах, реализуемых в Азербайджане в рамках цифровой трансформации.