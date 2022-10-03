Власти наказали генерала Шихалиева, а родственникам оставили недвижимость

Недвижимое имущество, принадлежащее Айбениз Шихалиевой и Зинхар Муслимовой, расположенное по адресу: г. Баку, Низаминский район, проспект Кара Караева, 39а;

Квартира №40 в здании №7 на проспекте Бюльбюля в Сабаильском районе Баку, принадлежащая Айбениз Шихалиевой;

Квартира №37 в здании №96 на улице Низами в Сабаильском районе столицы, принадлежащая Эльгюну Шихалиеву;

Недвижимость в селе Истису Исмаиллинского района, принадлежащая Эльгюну Шихалиеву;

Общая стоимость освобожденного от ареста имущества составляет примерно 2 млн манатов.

Согласно решению Бакинского военного суда, М.Шихалиев был приговорен к 12 годам лишения свободы. Также приговором суда заместитель начальника следственного управления, начальник 1-го отдела Ясин Мамедов получил 10 лет 6 месяцев, начальник 2-го отдела следственного управления полковник Вусал Алекперов - 12 лет 6 месяцев, а заместитель начальника отдела методической помощи и криминалистики следственного управления Сахиб Алекперов - 8 лет тюремного срока. Все они были арестованы в зале суда. Также на суде было принято решение о конфискации имущества на имя Шихалиева и членов его семьи. Имущество, на которое наложен арест, будет конфисковано в пользу государства. По приговору суда Мовлам Шихалиев также был лишен звания генерал-майора.