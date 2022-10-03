Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:30

Начиная с 23 сентября, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атакует беспилотниками и массированными ракетно-артиллерийскими ударами по позициям курдских сепаратистско-террористических организаций, дислоцированных на севере Ирака. В то же время PJAK – иранское отделение Рабочей партии Курдистана (РПК), заявляет, что в случае эскалации протестов готово координировать свои действия с Тегераном для защиты «городов Курдистана».

Следует отметить, что Иран начал военную операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака, поскольку считает, что они в числе других иностранных сил имеют прямое отношение к организации массовых протестов, охвативших Иран после убийства полицией 22-летней Махсы Амини. Информационные агентства отмечают, что острие массированных атак подразделений КСИР в провинциях Хьюлер и Сулеймания направлено на базы Демократической партии Курдистана Ирана (PDKI), Партии свободы Курдистана (PAK) и Партии за свободную жизнь в Курдистане (PJAK). Информационные агентства, близкие к Рабочей партии Курдистана, сообщают, что в результате ударов иранских сил погибло много мирных жителей. Генерал Мохаммад Пакпур, начальник штаба сухопутных войск КСИР, заявил, что во время последних ударов по северу Ирака более чем семидесятью ракетами и десятками дронов-камикадзе были поражены «с 99-процентной точностью» более 40 целей. По словам Пакпура, эти операции будут продолжаться «до тех пор, пока сепаратистские группировки не будут разоружены». Одновременно с Ираном новую волну трансграничных операций против террористов РПК на севере Ирака начали вооруженные силы Турции, которые вот уже несколько дней наносят по позициям курдов массированные авиа- и ракетные удары.

«Мы будем упорно и решительно продолжать нашу борьбу, пока не будет нейтрализован последний террорист!», - написало в понедельник Министерство обороны Турции в сети «Твиттер», комментируя видеокадры атаки беспилотника Bayraktar TB2 по подразделениям РПК. Журнал Newsweek пишет, что официальные лица США резко осуждают удары Ирана по позициям курдских организаций на севере Ирака. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан призвали официальный Тегеран прекратить посягательства на суверенитет Ирака. Вашингтон также выразил обеспокоенность очередной военной кампанией Турции против курдских сил в регионе.

Подтверждая, что Соединенные Штаты признали Рабочую партию Курдистана террористической организацией, Нед Прайс в то же время напомнил, что США категорически не согласны с вынесением такого же вердикта «другим курдским организациям». «Хотим напомнить, что мы не называли партию «Комала Иранского Курдистана», Демократическую партию Иранского Курдистана (PDKI) или Партию свободы Курдистана (PAK) террористическими организациями», - подчеркнул Прайс. В контексте заявления официального представителя Госдепартамента США следует напомнить, что Komala, PDKI и PAK имеют долгую историю партизанской войны против Исламской Республики, и Иран обвиняет их в многолетних нападениях на представителей своих силовых структур. Хотя удары Ирана по северному Ираку нацелены также на PJAK, эта организация готова работать с Тегераном, чтобы предотвратить нарастание протестной волны в ИРИ. Об этом, в частности, сказал в интервью курдским СМИ глава PJAK Сийаменд Моейни. По его словам, если ситуация в Иране ухудшится, партия РПК готова координировать свои действия с Тегераном для защиты «городов Курдистана». Заявление главы PJAK подтверждает распространенное мнение о том, что ИРИ годами использует эту террористическую структуру против сепаратистского движения в курдских регионах Ирана. Не исключено также, что заявление Моейни о готовности PJAK сотрудничать с Тегераном против «других сил» подразумевает готовность поддержать иранские силовые структуры в подавлении протестов в городах Южного Азербайджана.