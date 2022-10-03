Иран начал «спецоперацию» против курдов. Вашингтон отвечает. Под угрозой азербайджанские города и Нахчыван наши подробности
Начиная с 23 сентября, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) атакует беспилотниками и массированными ракетно-артиллерийскими ударами по позициям курдских сепаратистско-террористических организаций, дислоцированных на севере Ирака.
В то же время PJAK – иранское отделение Рабочей партии Курдистана (РПК), заявляет, что в случае эскалации протестов готово координировать свои действия с Тегераном для защиты «городов Курдистана».
Следует отметить, что Иран начал военную операцию против курдских сепаратистов на севере Ирака, поскольку считает, что они в числе других иностранных сил имеют прямое отношение к организации массовых протестов, охвативших Иран после убийства полицией 22-летней Махсы Амини.
Информационные агентства отмечают, что острие массированных атак подразделений КСИР в провинциях Хьюлер и Сулеймания направлено на базы Демократической партии Курдистана Ирана (PDKI), Партии свободы Курдистана (PAK) и Партии за свободную жизнь в Курдистане (PJAK).
Информационные агентства, близкие к Рабочей партии Курдистана, сообщают, что в результате ударов иранских сил погибло много мирных жителей.
Генерал Мохаммад Пакпур, начальник штаба сухопутных войск КСИР, заявил, что во время последних ударов по северу Ирака более чем семидесятью ракетами и десятками дронов-камикадзе были поражены «с 99-процентной точностью» более 40 целей. По словам Пакпура, эти операции будут продолжаться «до тех пор, пока сепаратистские группировки не будут разоружены».
Одновременно с Ираном новую волну трансграничных операций против террористов РПК на севере Ирака начали вооруженные силы Турции, которые вот уже несколько дней наносят по позициям курдов массированные авиа- и ракетные удары.
«Мы будем упорно и решительно продолжать нашу борьбу, пока не будет нейтрализован последний террорист!», - написало в понедельник Министерство обороны Турции в сети «Твиттер», комментируя видеокадры атаки беспилотника Bayraktar TB2 по подразделениям РПК.
Журнал Newsweek пишет, что официальные лица США резко осуждают удары Ирана по позициям курдских организаций на севере Ирака. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан призвали официальный Тегеран прекратить посягательства на суверенитет Ирака.
Вашингтон также выразил обеспокоенность очередной военной кампанией Турции против курдских сил в регионе.
Подтверждая, что Соединенные Штаты признали Рабочую партию Курдистана террористической организацией, Нед Прайс в то же время напомнил, что США категорически не согласны с вынесением такого же вердикта «другим курдским организациям».
«Хотим напомнить, что мы не называли партию «Комала Иранского Курдистана», Демократическую партию Иранского Курдистана (PDKI) или Партию свободы Курдистана (PAK) террористическими организациями», - подчеркнул Прайс.
В контексте заявления официального представителя Госдепартамента США следует напомнить, что Komala, PDKI и PAK имеют долгую историю партизанской войны против Исламской Республики, и Иран обвиняет их в многолетних нападениях на представителей своих силовых структур.
Хотя удары Ирана по северному Ираку нацелены также на PJAK, эта организация готова работать с Тегераном, чтобы предотвратить нарастание протестной волны в ИРИ. Об этом, в частности, сказал в интервью курдским СМИ глава PJAK Сийаменд Моейни. По его словам, если ситуация в Иране ухудшится, партия РПК готова координировать свои действия с Тегераном для защиты «городов Курдистана».
Заявление главы PJAK подтверждает распространенное мнение о том, что ИРИ годами использует эту террористическую структуру против сепаратистского движения в курдских регионах Ирана. Не исключено также, что заявление Моейни о готовности PJAK сотрудничать с Тегераном против «других сил» подразумевает готовность поддержать иранские силовые структуры в подавлении протестов в городах Южного Азербайджана.
В этой связи уместно вспомнить слова эксперта из Южного Азербайджана Месута Харая в интервью турецким СМИ о том, что РПК и ее филиал PJAK, используя протесты в Иране, пытаются взять под свой контроль города, населенные азербайджанцами, в том числе город Урмие.
Месут Харай сообщил также корреспонденту газеты Türkiye, что целью РПК является контроль над территориями, граничащими с Ираном и Нахчываном, а также с провинциями вдоль границы с Азербайджаном.
По его словам, Иран долгое время закрывал глаза на создание тренировочных лагерей РПК/PJAK в районах Урмие, Чалдыран, Салмас, Маку и Хой. Однако после освобождения Карабаха азербайджанской армией в ходе 44-дневной войны элементы РПК/PJAK стали дислоцироваться в районах Джирми, Билясувар, Хияв и Муган между Нахчываном, Ираном и Азербайджаном.
«В последнее время наблюдается интенсивная курдская миграция в эти регионы, - отметил исследователь из Южного Азербайджана. – Помимо этого РПК/PJAK создают здесь свои тренировочные лагеря. Если центральное правительство в Иране ослабнет или будет свергнуто, они планируют захватить территории, начиная с района Учневийе на иранской стороне границы Агры-Ван, а также от Салмаса, Хоя и Урмие до Шоты. Наряду с этим РПК возьмет под свой контроль районы Сердешт, Бане, Махабад, Пираншехр и Сердешт, которые связаны с севером Ирака, где действуют другие курдские группировки. Таким образом, связи Турции с Ираном будут разорваны, а подразделения Рабочей партии Курдистана будут контролировать точки соприкосновения азербайджанцев, проживающих в Иране, с Турцией и Азербайджаном, в том числе с Нахчываном».