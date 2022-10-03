Премьер Британии: ярый сионист и сторонник Израиля

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что «является ярым сионистом» и всесторонне поддерживает Израиль. Об этом Трасс заявила на мероприятии, организованном парламентской группой «Консервативные друзья Израиля» в Бирмингеме, передает Anadolu.

Трасс выразила удовлетворение тем, что впервые принимает участие в мероприятии «Консервативных друзей Израиля» в качестве британского премьера. «Я ярый сионист, большой сторонник Израиля. Уверена, что мы сможем укрепить отношения между Израилем и Великобританией», - сказала она.