Симонян о выходе Армении из ОДКБ: «Это не игра...»

Отвечая на вопрос журналистов о том, возможен ли выход Армении из ОДКБ, Симонян использовал формулировку премьер-министра Никола Пашиняна «ОДКБ выйдет из Армении».

«Возможно, что ОДКБ вообще примет решение выйти из Армении. Если эта структура не дает соответствующей реакции, мы должны очень долго подумать и понять. Это не игра, чтобы делать быстрые и резкие движения, без понимания того, что мы будем делать после и что за этим последует», - сказал он.

Симонян, как и Пашинян ранее, не стал уточнять, что именно власти подразумевают под «процессом выхода ОДКБ из Армении», но пообещал, что «однозначно будет говорить и настаивать на своих словах».