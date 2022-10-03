Cиноптики предупредили об ухудшении погодных условий

В Баку и на Апшеронском полуострове начиная с ночи с 5 на 6 октября до вечера 7 октября скорость северо-западного ветра достигнет 15-20 м/c, временами до 22-27 м/с, сообщает Национальный центр гидрометеорологии.

6 октября в восточных районах страны местами ожидаются грозы, временами пройдут дожди.

С вечера 5 до полудня 7 октября западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами - 23-28 м/с.