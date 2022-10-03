Рейтинг лучших спортсменов Азербайджана: первые три места у гимнастики

Возглавляет таблицу по-прежнему групповая команда Азербайджана, которая в сентябре добилась исторического для нашей страны результата: впервые завоевала медаль чемпионата мира. За бронзу, привезенную из Софии, групповички получили 80 баллов и теперь их рейтинг равен 680 очкам.

На 2-м месте наша сильнейшая спортсменка в индивидуальных соревнованиях по художественной гимнастике Зохра Агамирова, в активе которой 640 баллов. Ее лучший результат на прошедшем чемпионате мира – 5-е место.

Замыкает первую тройку тоже представитель гимнастики, но уже спортивной – победитель августовской Исламиады в Конье Иван Тихонов. У него 380 очков.

В первую десятку также входят: Анна Башта (фехтование, 350 очков), Никита Симонов (спортивная гимнастика, 275), Анна Скидан (легкая атлетика, 275), Алексис Копельо (легкая атлетика, 255), смешанная команда по стендовой стрельбе (240), Руслан Лунев (пулевая стрельба, 240) и Эльдениз Азизли (греко-римская борьба, 240).

В рейтинге Минспорта учитываются результаты, показанные спортсменами начиная с января этого года. За занятые места (с 1-го по 8-е) на таких взрослых соревнованиях, как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, Европейские игры, Исламиада, а также Кубки мира, турниры Гран-при и т.д., спортсмены получают определенное количество баллов. К примеру, победа на Олимпиаде оценивается в 150 баллов, серебро – в 125, бронза – в 100 и т.д. Золото чемпионата мира приносит 100 баллов, серебро – 90, бронза – 80. За 1-е место на чемпионате Европы спортсмен получает 80 баллов, за серебро – 70, за бронзу – 60 и т.д.

Что касается баллов за высокие результаты на других соревнованиях, то тут они разнятся в зависимости от вида спорта, так как в каждом виде такие старты, как Кубок мира, Гран-при, «Большой шлем» и другие имеют различный вес.

Рейтинг обновляется ежемесячно. В нем на первый план выходит стабильное выступление того или иного спортсмена. Поэтому порой атлет, показывающий стабильные результаты на протяжении всего года, может быть выше в рейтинге спортсмена, добившегося крупного, но только одного успеха.