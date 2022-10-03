Красота и сила. Продолжаем говорить о Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4

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Складные смартфоны от Samsung – Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4 – уже завоевали свое особенное место среди технологических новинок 2022 года. Выйдя в продажу около месяца назад, эти девайсы еще раз подтвердили, что новое - это хорошо забытое старое, а потому эра складных телефонов не просто не прекратилась, она вышла на совершенно новый уровень. О чем, например, говорят цифры: количество заказов Galaxy Z Flip4 и Galaxy Z Fold4 выросло по сравнению с предшественниками на 20%.

В этом нет ничего удивительного: Galaxy Z Flip4 – это платформа для самовыражения. Изысканный дизайн, уникальные функциональные возможности, удобство в использовании – перечислять преимущества Galaxy Z Flip4 можно очень долго, но, по мнению пользователей, одной из его главных изюминок является FlexCam. FlexCam – возможность делать снимки под любым углом и даже делать это без рук. Вы также можете использовать функцию Quick Shot, чтобы запечатлеть интересные моменты и сделать селфи, не раскрывая телефон, или начать видеосъемку в режиме Quick Shot и перейти к FlexCam не прерывая процесса. Обновленные камеры Z Flip4 и более яркая матрица оживляют каждую сцену в четких цветах, в любом месте, в любое время.

Что касается Galaxy Z Fold4, то это, помимо стильного дизайна, яркого и четкого экрана, возможности использовать смартфон в качестве планшета и многого другого, еще и находка для профессионалов. Расширенная функциональность в любом месте и в любых условиях, оптимизированные для работы на большом экране приложения, панель задач, обеспечивающая доступ к любимым приложениям одним движением пальца, выводит эффективность работы на новую ступень.