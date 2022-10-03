Иран не признал «референдумы» на оккупированных территориях Украины

Иранские власти заявили, что не признают так называемые референдумы, организованные Россией на временно оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в обращении официального представителя МИД Ирана Насера Канани, сообщает IRNA.

«Исламская Республика, как всегда, и в соответствии со своими принципиальными позициями подчеркивает необходимость полного уважения принципа суверенитета и территориальной целостности всех государств как основной нормы международного права и уважения принципов и целей Устава ООН», – заявил Канани.

Он добавил, что Иран выступает против любых «провокационных действий, которые могли бы нарушить ход мира, стабильности и спокойствия».