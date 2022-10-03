Основной темой обсуждения была работа главного тренера сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи. В итоге Исполком решил продлить контракт с итальянцем до конца отборочного цикла Евро-2024.

Напомним, под руководством Де Бьязи национальная команда Азербайджана выиграла три последних матча в Лиге наций и заняла в группе 2-е место, сохраняя теоретические шансы на участие в играх плей-офф за право сыграть на Евро-2024.

Также на заседании Исполкома было принято решение расторгнуть контракт с главным тренером сборной Азербайджана U-19 Милошем Велебитом.

Были утверждены имена главных тренеров женских сборных Азербайджана различных возрастов: U-19 – Замир Гасанов, U-17 – Наргиз Гурбанова, U-15 – Ханлар Алиев.

Утверждены изменения в правила лизензирования. Также секретариату АФФА поручено подготовить изменения в устав Фонда футбольных ветеранов.

Еще одним решением Исполкома стало утверждение состава Проверочно-ревизионного комитета АФФА. Председатель – Халид Джавадов, члены Комитета – Ханым Мамедова, Тариэль Ширалиев, Хафиз Гулиев, Сафтар Велизаде, Эльнур Кязымов.