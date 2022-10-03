Сегодня министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел встречу с прибывшей в Баку делегацией во главе с министром обороны Турции Хулуси Акаром, сообщили в оборонном ведомстве.

В ходе встречи Гасанов отметил, что сотрудничество и стратегический союз между Баку и Анкарой как в военной области, так и в других сферах основаны на дружбе и братских отношениях.

Министр также рассказал об оперативной обстановке, возникшей после решительных мер азербайджанской армии в ответ на недавние провокации вооруженных сил Армении, а также о работе, проделанной в области армейского строительства.

Акар, в свою очередь, выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших при предотвращении широкомасштабных провокаций, и пожелал выздоровления раненым.

Турецкий министр также подчеркнул, что азербайджано-турецкое сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться.

На совещании, в котором приняли участие другие руководители оборонных ведомств Азербайджана и Турции, была особо отмечена важность проведения совместных военных учений в целях дальнейшего повышения профессионального уровня военнослужащих.