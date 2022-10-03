Гасанов и Акар отметили важность совместных учений фото; видео; обновлено
Сегодня министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел встречу с прибывшей в Баку делегацией во главе с министром обороны Турции Хулуси Акаром, сообщили в оборонном ведомстве.
В ходе встречи Гасанов отметил, что сотрудничество и стратегический союз между Баку и Анкарой как в военной области, так и в других сферах основаны на дружбе и братских отношениях.
Министр также рассказал об оперативной обстановке, возникшей после решительных мер азербайджанской армии в ответ на недавние провокации вооруженных сил Армении, а также о работе, проделанной в области армейского строительства.
Акар, в свою очередь, выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших при предотвращении широкомасштабных провокаций, и пожелал выздоровления раненым.
Турецкий министр также подчеркнул, что азербайджано-турецкое сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться.
На совещании, в котором приняли участие другие руководители оборонных ведомств Азербайджана и Турции, была особо отмечена важность проведения совместных военных учений в целях дальнейшего повышения профессионального уровня военнослужащих.
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Министр обороны Турции Хулуси Акар прибыл с визитом в Азербайджан, сообщили в Минобороны Турции.
Отмечается, что Акара сопровождают начальник штаба вооруженных сил Турции, генерал Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками, генерал Муса Авсевер, командующий ВМС, адмирал Эрджюмент Татлыоглу, командующий ВВС, генерал Атилла Гюлан и другие высокопоставленные офицеры.
В аэропорту турецкую делегацию встретил министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов. Затем главы оборонных ведомств обеих стран провели встречу.