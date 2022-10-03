ICAO дала высокую оценку безопасности полетов в Азербайджане

В ходе аудита соответствие международным стандартам по обеспечению безопасности полетов и организации государственного контроля последовательно проверялось по восьми критическим элементам. Эти элементы включают в себя законодательство, организационную структуру, контроль выполнения полетов, контроль летной годности воздушных судов, контроль стандартов аэронавигации, контроль эксплуатантов аэродромов, оформление свидетельств, расследование авиационных происшествий.

С 1 по 8 июня этого года Международная организация гражданской авиации (ICAO) провела очередной широкомасштабный аудит ICAO Coordinated Validation Missions на соответствие международным стандартам безопасности полетов в сфере гражданской авиации в Азербайджане в рамках Универсальной программы аудита контроля безопасности.

По оценке результатов длившегося более трех месяцев аудита, согласно предварительному отчету Валидационного комитета ICAO от 26 сентября 2022 года, эффективное внедрение системы управления безопасностью полетов в Азербайджанской Республике и соответствие стандартам ICAO было установлено на уровне 80 процентов.

Этот показатель на 5 процентов превышает средний мировой и европейский показатели, установленные ICAO до 2025 года, и считается очень хорошим достижением. В то же время этот показатель значительно превышает показатель соответствия в 66 процентов, определенный в результате последнего аудита, проведенного в Азербайджане в 2018 году.

В связи с положительными результатами аудита ICAO направила письмо в адрес Министерства цифрового развития и транспорта (МЦРТ) и поздравила правительство Азербайджана и Государственное агентство гражданской авиации при МЦРТ с достигнутыми успехами. В письме также была выражена готовность обсудить направления деятельности по дальнейшему наращиванию контрольного потенциала агентства.