Сотрудники МЧС выявили на объекте в Геранбое целый ряд нарушений

Многочисленные нарушения в области пожарной безопасности выявили на заправочной станции сжиженного газа, расположенной в селе Сафикурд Геранбойского района и принадлежащей Велиевой Диляре Джамиль гызы. Сотрудники Государственной противопожарной службы министерства выяснили, что данные недочеты представляли прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде, имущественным интересам государства:

- эксплуатация объекта не была согласована с ГПС МЧС;

- территорию не расчистили от кустарников и бытовых отходов;

- не были установлены предупреждающие знаки пожарной безопасности;

- электрооборудование установлено не в соответствии с требованиями «Правил устройства электрооборудования»;

- объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами;

- Объект не застрахован в обязательном порядке.

В связи с обнаруженными нарушениями было принято решение приостановить работу заправочной станции.