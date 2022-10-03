Сотрудники МЧС выявили на объекте в Геранбое целый ряд нарушений
Многочисленные нарушения в области пожарной безопасности выявили на заправочной станции сжиженного газа, расположенной в селе Сафикурд Геранбойского района и принадлежащей Велиевой Диляре Джамиль гызы. Сотрудники Государственной противопожарной службы министерства выяснили, что данные недочеты представляли прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде, имущественным интересам государства:
- эксплуатация объекта не была согласована с ГПС МЧС;
- территорию не расчистили от кустарников и бытовых отходов;
- не были установлены предупреждающие знаки пожарной безопасности;
- электрооборудование установлено не в соответствии с требованиями «Правил устройства электрооборудования»;
- объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами;
- Объект не застрахован в обязательном порядке.
В связи с обнаруженными нарушениями было принято решение приостановить работу заправочной станции.