Полиция Дании зафиксировала неизвестные беспилотники вблизи месторождений

Полиция Дании сообщила об активности неизвестных беспилотников в районе месторождения Roar Field в Северном море, передает Reuters.

По данным агентства, газ с этого месторождения поставляется в Данию через шельфовую платформу Tyra II.

Как отмечается в материале, французская энергетическая компания также заявила на прошлой неделе, что наблюдала «несанкционированную активность беспилотников» возле одной из своих морских нефтегазовых установок в Северном море.