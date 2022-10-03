Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник прибыли с визитом в Агдамский район. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно сообщению, глава азербайджанского государства ознакомился с работами, проводимыми на строящейся автомобильной дороге Барда - Агдам. Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемониях закладки фундамента Центра племенного коневодства в селе Эйвазханбейли Агдамского района, сети внутренних дорог и коммуникаций сел Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района, города, гостиницы City Hotel Agdam.

Глава государства и первая леди ознакомились с предстоящими работами во дворце Панахали хана и комплексе Имарет, участвовали в открытии памятника Хуршидбану Натаван, церемониях закладки фундамента жилого квартала, состоящего из 470 квартир, который будет построен для бывших вынужденных переселенцев в городе Агдам, городского железнодорожного и автовокзального комплекса, села Сарыджалы.