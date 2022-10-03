Азербайджан передает Армении 17 военнослужащих, взятых в плен в ходе боестолкновений 13-14 сентября.

В сообщении азербайджанской стороны указывается, что договоренность об освобождении и передаче армянских военнопленных была осуществлена при посредничестве международных организаций.

Во время боевых действий четверо военнослужащих получили ранения различной степени. Азербайджанское правительство предприняло все усилия для лечения раненых военнослужащих.