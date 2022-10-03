США смоделировали российские ядерные удары по Украине

Угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие заставляет западные страны анализировать возможные действия России. Пентагон, американские ядерные лаборатории и разведслужбы уже не один месяц занимаются компьютерным моделированием возможных ядерных ударов и их последствий, чтобы понять, как действовать Соединенным Штатам, пишет The New York Times (NYT). Отдельные выдержки из статьи приводит Moscow Times.

Американское издание указывает, что задача эта сложная, поскольку тактическое ядерное оружие бывает разного размера и мощности, для его доставки могут использоваться разные средства. Например, боеголовки могут быть установлены на крылатые ракеты «Калибр» или баллистические ракеты «Искандер», встроены в артиллерийский снаряд или даже доставлены на грузовике.

Мощность их сильно различается, но минимальная составляет 10 килотонн в тротиловом эквиваленте, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира. Мощность бомбы, сброшенной в 1945 г. на Хиросиму, превышала 15 килотонн. Возможное использование бомбы даже минимальной мощности в украинском конфликте – «это худшее, что мы видели со времен Хиросимы», сказал Bloomberg Дэрил Кимбал, исполнительный директор американской Ассоциации по контролю за вооружениями.

В результате того взрыва были разрушены здания на территории 12 кв. км, погибли 70 000 человек сразу и еще десятки тысяч – впоследствии от радиации.

Из-за неопределенности, связанной с мощностью бомбы, которая может быть применена, характера самого удара (это может быть просто демонстрация силы на пустынной территории, например, над Черным морем, удар по военным целям или даже населенным пунктам), а также многочисленных других факторов результаты компьютерного моделирования «различаются драматически», сказал NYT знакомый с ними чиновник США.

Проблему может представлять даже ветер: он легко может отнести вызванную взрывом радиацию на российскую территорию – и это один из тех рисков, которые, по мнению западных экспертов, значительно перевешивают выгоды от применения ядерного оружия. Запад постарается перетянуть на свою сторону Индию, Китай и другие государства, которые пока занимают более-менее нейтральную позицию по отношению к России.

Если Путин решит использовать ядерное оружие, он, вероятно, выберет военную цель на территории Украины для демонстративного удара, сказал Bloomberg на условиях анонимности человек, близкий к российскому Минобороны.

У России около 1900 единиц тактического ядерного оружия. У США осталось 230 – после холодной войны они решили, что тактические заряды не принесут пользы на поле боя, конвенциональное оружие эффективнее. В выходные бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что в случае применения Путиным тактического ядерного оружия США ответят не ядерным ударом, а уничтожат все российские войска и технику в Украине, а также потопят Черноморский флот.