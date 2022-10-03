Адвокат сообщил о резком ухудшении состояния здоровья Саакашвили

В Тбилиси не состоялось выездное заседание суда над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили из-за резкого ухудшения его состояния здоровья, сообщил журналистам его адвокат Шота Тутберидзе.

Заседание должно было пройти в клинике "Вивамед", где лечат Саакашвили, пишут российские СМИ.

"Сегодня представители суда и прокуратуры ворвались в больницу к Михаилу Саакашвили без какого-либо предварительного предупреждения и пытались получить от него показания. Эти незаконные действия вызвали резкое ухудшение здоровья находящегося на постельном режиме Саакашвили. Пришлось оказывать ему срочную медицинскую помощь", - заявил адвокат.

Прокурор по этому делу Леван Вепхвадзе заявил, что Саакашвили отказался давать показания суду, однако процесс будет продолжен 19 октября.

Экс-президента судят за незаконное пересечение границы Грузии 29 сентября 2021 года. В страну он вернулся тайно, 1 октября его задержали в Тбилиси. Его поместили в тюрьму в Рустави, где он объявил голодовку. Против грузинского политика возбуждено несколько уголовных дел, он считает предъявленные ему обвинения сфальсифицированными.