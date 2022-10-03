Азербайджан и ООН собираются на форум в Агдаме

В Азербайджане впервые пройдет международное градостроительное мероприятие под названием «Азербайджанский национальный градостроительный форум». Как сообщает haqqin.az, организаторами форума выступили Госкомитет по градостроительству и архитектуре и программа ООН по населенным пунктам.

В центре внимания участников находится устойчивое развитие городов - тема для Азербайджана приоритетная, с учетом работ по восстановлению освобожденных территорий, дальнейшее расширение возможностей международного сотрудничества и обмен опытом в этой сфере, а также практика и подходы с целью обеспечения на инклюзивной, умной и устойчивой урбанизации.

Двухдневный форум пройдет 5-6 октября в Агдаме и Баку. Особое внимание участники уделят градостроительным и реставрационно-строительным работам, а также внедренным технологиям в экономических районах - Карабахе и Восточном Зангезуре, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны.

Организаторы отмечают, что форум создаст уникальную возможность для международного и многостороннего сотрудничества в области восстановления городов и послужит платформой для обмена знаниями и опытом в выявлении проблем и обсуждении решений для преодоления кризисов.

Более детальную информацию о форуме можно получить на вебсайте www.nufa.az. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире.

Азербайджанский национальный градостроительный форум станет частью серии ежемесячных мероприятий, посвященных вопросам градостроительства. Так, в 2022 году ежемесячная серия мероприятий, посвященных вопросам городского развития, стартует 3 октября Всемирным днем Хабитат на тему «Ускорение деятельности в городах для достижения безуглеродного мира».