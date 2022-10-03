Ответ Токио Москве: Япония высылает российского консула

Япония выдвинула требование к консулу России в Саппоро покинуть территорию страны в течение шести дней. Такое решение было принято в ответ на допрос и высылку японского консула во Владивостоке. Об этом во вторник, 4 октября, заявил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, сообщает Kyodo.

Хаяси отметил, что Япония объявила консула РФ персоной нон грата в ответ на действия Кремля по отношению к японскому консулу.

При этом посол РФ в Японии Михаил Галузин был вызван в МИД для того, чтобы проинформировать Москву о контрмерах Токио.

По словам Хаяси, во время задержания в России японскому консулу завязывали глаза и физически сдерживали его, хотя он не совершал никаких противоправных действий. Он подчеркнул, что такие решения россиян являются явным и серьезным нарушением международного права.

Ранее сообщалось, что российская ФСБ задержала консула генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори якобы за получение за деньги "сведений ограниченного распространения". Также в России заявили, что японский дипломат якобы признал вину.